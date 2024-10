Cancers : 8 500 décès recensés parmi les 12 000 nouveaux cas diagnostiqués par an, selon la présidente de la LISCA

Au moins, 8 500 décès sont dénombrés parmi les 12 000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués chaque année, au Sénégal, a indiqué le docteur Fatma Gnénoune, présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA).



” L’augmentation du dépistage, a mis en lumière le nombre croissant de cas, avec environ 12 000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués chaque année au Sénégal, entraînant plus de 8 500 décès ”, a-t-elle dit.



Elle intervenait jeudi, à une table-ronde organisée pour sensibiliser les travailleurs du ministère de l’Energie, du Pétrole et des Mines, sur les mesures de prévention des cancers du sein et du col de l’utérus.



“ Les cancers gynécologiques sont parmi les plus fréquents, avec 2 069 cas de cancers du col de l’utérus et 1838 cas de cancers du sein, avec un nombre de décès équivalent ”, a-t-elle ajouté.



La présidente de la LISCA a indiqué que la maladie progresse au Sénégal, expliquant qu’une telle situation était en partie dû au fait que les gens n’avaient plus peur de se faire dépister. ” Au sud du Sénégal, il y a une nette augmentation des consultations ”, a-t-elle salué.



Elle n’a pas manqué d’évoquer la campagne ”Octobre Rose 2024’’, en avançant par exemple, que depuis le lancement de la campagne, 569 anomalies, dont 186 cas de tumeurs du sein et 76 suspicions de cancer du col de l’utérus, ont été répertoriées par la LISCA.















