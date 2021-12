Candidat à la Mairie de Nabadji: Qui est Djiby Dieng, ce cadre de la Senelec engagé en politique ? Les aspirations et les projections des politiques sont différentes d’une localité à une autre. Certains leaders qui réclament la gestion de la destinée des populations autochtones locales ,développent des astuces de séduction pour convaincre. D’autres profitent de leurs candidatures à ces élections locales pour se faire ou se renforcer politiquement. Dans ce lot, figure des cadres, dont Djiby Dieng, candidat à la Mairie de la Commune de Nabadji, région de Matam. Mais, beaucoup de questions demeurent sans réponses, en ce qui concerne ce cadre de la Senelec.



Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Décembre 2021

L’engagement politique est-il une échappatoire des cadres d’entreprises nationales. Avec une gestion « lugubre » et des « pratiques peu orthodoxes », bien masquées, les Sénégalais se posent beaucoup de questions. Et, ils sont sans réponse depuis un certain temps.



Ainsi, l’engagement politique de Djiby Dieng, ce néo-politicien, cadre à la Senelec, investi candidat pour la gestion de la destinée de ses concitoyens de Nabadji, mérite d’être évoqué. Sa vie a radicalement changé depuis 2014. Il est devenu en un laps de temps, un des nantis sénégalais. Son ascension financière inquiète... Est-ce lié à ce poste stratégique occupé à la Senelec ? Et pourquoi, cet homme, cadre à la Senelec a décidé de s’engager en politique ? Ses connexions internes et externes sont-elles des atouts profitables ?



La série de questions s’enchaîne. Mais, elles sont toutes nécessaires, dans ce contexte politique ou beaucoup d’entre ces cadres, engagés en politique, ont des mobiles sournois pour descendre dans l’arène politique.



Alors, des observateurs avertis cherchent à cerner les contours de ses multiples engagements politiques de cadres d’entreprises étatiques. Seule certitude..., certains d’entre eux, sont loin d’être des convaincus des causes défendues dans le cadre d’une campagne électorale. C’est des vendeurs d’illusions avec d’autres motivations, bien masquées.



N’empêche, l’engagement politique de Djiby Dieng intéresse. Est-il, uniquement, motivé par une volonté de servir sa communauté ? Qu’est-ce que l’homme, en sa qualité de Directeur de l’électrification rurale, a fait à la Senelec. Quels sont ses rapports avec les « entreprises partenaires» ?



