Candidat à la candidature de Benno Bokk Yaakar: Abdoulaye Daouda Diallo adoubé par la CEES

Alors que le choix du président de la République et patron de la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) sur le profil qui conduira son camp à l’élection présidentielle du 25 février 2024 tarde à se matérialiser, les manœuvres des candidats à la candidature pour taper dans l’œil du chef se poursuivent de plus belle. C’est dans ce cadre que la Convergence des éleveurs de l’émergence du Sénégal (CEES) s’est retrouvée dimanche, dans la soirée, à Liberté 6 pour adouber le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Abdoulaye Daouda Diallo, relate LeTémoin.



Venus des 46 départements du Sénégal, les délégués des différentes cellules de la Convergence des éleveurs pour l’émergence du Sénégal (CEES), ont unanimement porté leur choix sur le maire de Boké Dialloubé, dans le département de Podor, Abdoulaye Daouda Diallo.



Pour reprendre le flambeau et poursuivre l’œuvre du président Macky Sall, il n’y a pas, selon eux, meilleur choix que l’ancien ministre des Finances qui est un homme loyal et fidèle à Macky Sall. Dans sa réponse, l’actuel président du Conseil économique social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo, a souhaité que le choix du Président, conformément aux vœux des éleveurs pour l’émergence, se porte sur sa personne. A défaut, il a promis de retourner consulter la base pour la suite à donner à sa candidature.