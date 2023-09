Candidat à la présidentielle 2024: Dr. Ibnou Taimiya Sylla veut «remodeler le Sénégal à l’image de son histoire» Rédigé par leral.net le Samedi 30 Septembre 2023 à 15:20 | | 0 commentaire(s)|

Leader du Parti diisoo-Mouvement pour l’espoir et le développement, le Dr. Ibnou Taimiya Sylla a annoncé samedi sa candidature à la présidentielle du 25 février 2024. Face à la presse, il a d’emblée admis qu’occuper le fauteuil de Président de la République du Sénégal est à la fois un honneur et un défi immense. « C’est […] Leader du Parti diisoo-Mouvement pour l’espoir et le développement, le Dr. Ibnou Taimiya Sylla a annoncé samedi sa candidature à la présidentielle du 25 février 2024. Face à la presse, il a d’emblée admis qu’occuper le fauteuil de Président de la République du Sénégal est à la fois un honneur et un défi immense. « C’est un honneur parce que présider aux destinées du pays ou ont vécu des hommes tels que Mamadou Lamine Drame, Maba Diakhou Ba, Cheikh Ahmadou Bamba, Fodé Kaba Doumbouya, Elhadji Malick Sy entre autres est un privilège que Dieu le tout puissant n’accorde pas à tout le monde », a-t-il fait savoir. L’expert en Réseaux et Télécommunication ajoute, toutefois, que « cela constitue un formidable défi car le Sénégal a besoin de construire aujourd’hui un nouveau projet de société basé sur ses spécificités tout en s’ouvrant sur un monde de plus en plus globalisé avec ses nombreux dégâts collatéraux ». Mieux, Dr Sylla dit nourrir « cette ambition de remodeler le Sénégal à l’image de son histoire, de sa réelle identité culturelle et à l’image de sa longue marche diplomatique l’ayant suffisamment ouverte au reste du monde ». Portant un regard critique sur l’architecture institutionnelle qui, selon lui, reste ce legs non productif hérité du système colonial, il s’est dit convaincu qu’il faut y mettre un terme. « Notre Etat, nos institutions de quelque nature qu’elles soient, notre système de santé, l’école sénégalaise, les fondements de la solidarité nationale, le système juridique, entre autres modes de gouvernances de notre pays doivent refléter les réelles aspirations du peuple en trouvant son efficacité dans la satisfaction des préoccupations de tous à tous les niveaux », a ainsi fait constater le Dr. Ibnou Taimiya Sylla, dont le « projet de développement économique se base sur la simple idée que l’essor de notre pays doit trouver ses piliers à la base pour se distiller à partir des collectivités territoriales vers l’État central». Il s’articule, selon le leader du parti Disso, autour de 4 grands axes que sont « un nouveau modèle de développement économique » ; « un réaménagement de notre architecture institutionnelle » ; « une revalorisation de notre capital culturel » et «la sécurisation de notre pays et de ses populations ».



