Candidat à la présidentielle de février 2024 : Mouhamadou Madana Kane lance la startup politique ‘Dundu’ Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Octobre 2023 à 15:36 | | 0 commentaire(s)|

Investi par le Parti populaire sénégalais (PPS) pour l’élection présidentielle du 25 février 2924, l’ancien Directeur général de la Banque islamique du Sénégal, Mouhamadou Madana Kane, a lancé samedi à Dakar sa startup politique dénommée ‘’Dundu’’ (vivre, en langue wolof). « Vivre, c’est l’aspiration de tout un chacun », a d’emblée déclaré le fondateur du un think […] Investi par le Parti populaire sénégalais (PPS) pour l’élection présidentielle du 25 février 2924, l’ancien Directeur général de la Banque islamique du Sénégal, Mouhamadou Madana Kane, a lancé samedi à Dakar sa startup politique dénommée ‘’Dundu’’ (vivre, en langue wolof). « Vivre, c’est l’aspiration de tout un chacun », a d’emblée déclaré le fondateur du un think tank African center of International Law Practice (ACILP), qui dit avoir beaucoup réfléchi et échangé avec plusieurs personnalités avant de s’engager en politique. Mais le technocrate a voulu innover en lançant une startup, qui veut dire recommencer, en anglais. « C’est vrai qu’on n’a jamais fait de la politique, mais nous voulons recommencer ce qui a été fait jusque-là », s’est notamment justifié M. Kane face à la presse. « Le Sénégal que nous recherchons, c’est le Sénégal où l’homme est placé au centre de tout, où l’homme est une super priorité. C’est ça la vision de la startup ‘Dundu’’ », a-t-il poursuivi, rappelant dans la foulée que celle-ci est composée de partis et de mouvements politiques, des associations de développement et des personnalités indépendantes. « Nous sommes dans un contexte où il faut briser les clivages politiques. Nous devons réfléchir ensemble pour le développement de notre pays », a appuyé le spécialiste du droit international. Interpellé sur la pléthore de candidats à la candidature, il considère que cela est une preuve de la viabilité de la démocratie sénégalaise. « Je me dis que tous ceux-là qui se sont signalés ont, chacun, l’intime conviction qu’ils peuvent apporter quelque chose. Parce que parmi eux, il y a de très bons profils, des technocrates qui peuvent apporter beaucoup de choses à notre pays », a indiqué Mouhamadou Madana Kane.



Source : https://lesoleil.sn/candidat-a-la-presidentielle-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager