Candidat de BBY et de la Grande majorité présidentielle: Le pacte d’engagement éthique et politique d'Amadou Bâ Rédigé par leral.net le Mardi 3 Octobre 2023 à 01:55 | | 0 commentaire(s)| Le Premier Ministre, Amadou Bâ, candidat choisi de la coalition BBY, a pris l’engagement de conduire de la plus belle des manières, sa candidature à l’élection présidentielle de février 2024. Rappelant le travail exemplaire et élogieux du président de la République, Macky Sall, il promet à travers un pacte d’engagement d’éthique et politique, à satisfaire les exigences de son parti et de ses alliés. Ainsi, il a appelé à s’unir pour vaincre ensemble et diriger ensemble. Un viatique qu’il compte partager avec tous les militants, sympathisants, responsables politiques et autres.



