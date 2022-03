Candidat de Pastef arrêté dans une affaire de mœurs: Ibrahima Ndiaye, son complice Sounkoum Badji et la victime présumée de 13 ans Rédigé par leral.net le Mardi 22 Mars 2022 à 01:52 | | 23 commentaire(s)| On en sait un peu plus sur le candidat de Pastef aux dernières Locales, cité dans une affaire de moeurs. Et le moins que l'on puisse dire est que dans cette affaire, Ibrahima Ndiaye, agent de sûreté à l'Aibd, n'a pas agi seul. En effet, il a été arrêté par la Brigade de gendarmerie de Hann en même temps que son complice présumé, Sounkoum Badji. Tous les deux ont abusé de N. F. Bâ, une fillette de 13 ans. Pour rappel, lors des dernières Locales, Ibrahima Ndiaye était la tête de liste de Yaw dans la commune de Thiaré Ndialgui (Fatick).



