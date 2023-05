Candidature Déthié 2024 : Gakou et les leaders de Yewwi souhaitent bonne chance au président du PRP Rédigé par leral.net le Lundi 8 Mai 2023 à 00:05 | | 0 commentaire(s)|

La candidature du leader du PRP, Déthié Fall, a été beaucoup appréciée par les leaders de Yewwi Askan Wi, ainsi que celle de Malick Gakou président du Grand Parti et candidat aux prochaines élections.

Selon ces derniers, Déthié est plein d’ambition et pour eux sa volonté ne serait plus que parfaite pour le Sénégal.

« Je vous ai connu dans des moments d’épreuves, et c'est dans ses moments que l’on découvre et que l’on apprécie les qualités de la personne, je sais que vous êtes intelligent, réactif, endurant, généreux et tolérant, vous êtes prêt et vous avez tous les attributs pour construire un Sénégal bon à vivre et beau à voir », assure Habib Sy, président des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi.

