Candidature de Bby pour 2024 / Thiadiaye choisit Omar Youm et plébiscite Macky Sall... Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juillet 2023 à 00:18 | | 0 commentaire(s)|

La mouvance présidentielle à Thiadiaye s'est prononcée sur la candidature de leur coalition pour les élections présidentielles de 2024. Ces militants femmes et hommes réunies pensent que le maire de Thiadiaye, par ailleurs Président du groupe parlementaire Bby est un bon profil pour le Bby ... Ces derniers n'ont pas manqué de revisiter le cursus de leur candidat pour défendre leur position. La mouvance présidentielle à Thiadiaye a tenu à plébisciter le président Macky Sall pour son bilan qu'elle juge élogieux et sa décision courageuse et pleine d'enseignement... (vidéo)

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Candidature-de-Bby-pour-...

