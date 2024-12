Candidatures ouvertes aux Sénégalais : le gouvernement lance Ligeeyal sa reew en 2025

Au premier trimestre de 2025, le gouvernement lancera la plateforme Ligeeyal sa reew, qui permettra à chaque Sénégalais, tant sur le territoire national qu'à l'étranger, de soumettre sa candidature aux postes publics en compétition ou de proposer des projets et des opportunités d'investissement. Cette annonce a été faite par le Président Bassirou Diomaye Faye, lors de son discours à la Nation.



« J’ai déjà instruit le Bureau Organisation et Méthode, de travailler à l’identification des postes clefs devant être mis en compétition, de proposer des modèles types de fiches de postes et des règles d’organisation et de fonctionnement du comité de sélection des candidats qui me seront soumis, au bout du processus, pour nomination», a-t-il précisé.