Canicule Extrême : Kaolack Frôle…L’enfer !

Si l’enfer n’est autre que la colère des flammes de Dieu qui s'abattent sur les pécheurs et autres fautifs, force est de constater que la région de Kaolack frôle…l’enfer. Ou alors se trouve dans l’antichambre de l’enfer.



Toujours est-il que depuis deux semaines, les Kaolackois sont durement frappés par une vague de canicule extrême dont les températures avoisinent les 46°C et 50°C à l'ombre. Pire, cette très forte chaleur coïncide avec le mois de ramadan obligeant certaines personnes fragiles ou malades à interrompre leur jeûne. Pendant ce temps, « Le Témoin quotidien » vous raconte les faits et gestes d’un célèbre animateur religieux et islamologue d’une télévision privée de la place. Tenez ! Dimanche dernier, l’islamologue est venu à Kaolack pour une conférence religieuse comme chaque année en ce mois de ramadan. Tentes et chapiteaux sont dressés pour la circonstance.



Après avoir bravé la très forte chaleur, lit-on dans les colonnes du journal LeTémoin, notre conférencier a fini par détaler, c’est-à-dire s’extraire de la tente où il faisait 48°C. Ce, au bout de 30 minutes seulement pour une conférence qui devait durer quelques cinq (05) tours d’horloge. Pour tenter de camoufler la fuite voire la déroute caniculaire de l’honorable conférencier venu de Dakar ou de Tivaouane, le maitre de cérémonie (Mc) a tenté de rassurer l’assistance en ces termes : « Finalement, notre éminent conférencier est parti car on vient de l’appeler pour une urgence à Dakar » a-t-il déclaré sans convaincre. Pour preuve, après la prière de Tisbar (14h), certains co-conférenciers et autres invités de marque, comme l’autre, en ont profité pour aller se fondre dans…la nature. Et pour de bon ! Bilahi walahi Kaolack tanganaa !!!