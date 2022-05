Canicule et air de vacances: ça commence à "prendre de l'air", mais attention aux dérives ! Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Mai 2022 à 10:04 | | 0 commentaire(s)| Prendre de l'air. Le terme va sans doute être utilisé ces prochains jours et mois, avec la chaleur qui sévit doucement et les vacances qui s'annoncent. Leral qui s'est promené à la plage, a échangé avec quelques uns qui se sont prononcés sur les cas de noyades de l'année dernière. ils ont aussi exhorté à la prudence et à ne pas se laisser entraîner sur ce qui commence à devenir banal au Sénégal : la drogue, le sexe...





