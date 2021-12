Cap Skirring : Quand la présence de poissons morts sur les plages indispose les touristes Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Décembre 2021 à 23:22 | | 0 commentaire(s)|

La présence d’un banc de poissons morts sur les plages au Cap Skirring continue de susciter une vague d’indignation ces derniers jours. Un phénomène qui ne date pas d’aujourd’hui mais qui indispose, non seulement les populations mais aussi les touristes. Rencontrés à la plage de l’hôtel La Paillote, sis au Cap Skirring, en marge de la cérémonie de lancement du tourisme dans cette localité de la verte Casamance, des touristes ont déploré la présence de poissons qui pourrissaient sur les plages. C’est le cas avec Mme Geneviève, une septuagénaire qui s’en est insurgé. ‘’Au niveau pêche, c’est une catastrophe de voir tous ces poissons échoués comme ça sur la plage. Cela je trouve que c’est impressionnant. Là, je pense qu’il (le ministre du tourisme et des transports aériens) devrait faire quelque chose avec les pêcheurs, pour éviter de voir ça’’, a dit la dame qui s’était rendue à la plage. Touriste venue de France, elle a pointé un doigt accusateur vers les pêcheurs qui sont à l’origine de tous ces poissons morts qui ont échoué sur la plage. '’Ce sont les pêcheurs qui jettent ces poissons. Ce ne sont pas les poissons qui se jettent tout seul sur la plage. Et puis c’est triste de voir ça. Ils pêchent, ils pêchent, bientôt, il n’y aura plus de poissons ici dans la mer. Cela fait 18 ans que nous venons ici au Cap Skirring. Donc, cela veut dire qu’on aime cet endroit’’, a-t-elle confié...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Cap-Skirring-Quand-la-pr...

Accueil Envoyer à un ami Partager