Cap-Vert: plus de 60 migrants présumés morts à bord d'une pirogue retrouvée lundi (OIM)

Plus de 60 migrants sont présumés avoir perdu la vie à bord d'une pirogue partie des côtes sénégalaises début juillet et retrouvée lundi au large du Cap-Vert, a indiqué mercredi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).



Le nombre de personnes décédées est estimé à 63, celui des survivants étant de 38, dont quatre enfants de douze à seize ans, a dit à l'AFP une porte-parole de l'OIM, Safa Msehli.

www.dakaractu.com



Source : https://www.dakaractu.com/Cap-Vert-plus-de-60-migr...

