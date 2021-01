Captain Rico & The Ghost Band présente Epic Wave extrait de leur album The Forgotten Memory of The Beaches Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Janvier 2021 à 11:00 | | 0 commentaire(s)|

La surf music est un genre de musique populaire associé à la culture du surf, en particulier celle du comté d'Orange, en Californie, et d'autres lieux situés au sud de la Californie. Le genre est spécifiquement popularisé entre 1961 et 1966...





Source : Captain Rico & the Ghost Band s'impose avec son premier album comme l'un des plus brillants groupes de surf music du moment. Les trois musiciens sortent un premier album convaincant The Forgotten Memory of the Beaches le 22 janvier 2021 chez Spider Music.Source : https://www.podcastjournal.net/Captain-Rico-The-Gh...

