Carabao Cup : Nicolas Jackson donne la victoire à Chelsea et reçoit un standing ovation des supporters

Il était critiqué pour son manque d'efficacité devant les buts. L’international Sénégalais de Chelsea reçoit depuis quelques jours des critiques des supporters des blues. Ils sont impatients de voir l’attaquant des Lions faire trembler les filets de la Premier League comme il l’a fait lors de la seconde partie de la Liga avec son ancienne équipe, Villarreal. Nicolas Jackson après son seul but en Premier League, a marqué le but de la victoire de son équipe face à Brighton.



Ainsi, il permet aux blues de se qualifier au tour suivant et la confiance semble revenir après ce but. Remplacé, Nicolas Jackson a bénéficié d’une standing ovation des supporters des blues qui l’ont accompagné jusqu’au banc des remplaçants.

