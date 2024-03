Caravane à Yeumbeul Nord : Cheikh Mbacké Ndiaye mobilise la jeunesse et appelle à voter massivement AB2024 Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mars 2024 à 00:20 | | 0 commentaire(s)|

Les temps forts de la grande Caravane de la jeunesse de la coalition Benno Bokk Yakaar de Yeumbeul nord ont eu lieu ce dimanche en présence du ministre-conseiller et responsable politique de Keur Massar, Cheikh Mbacké Ndiaye.

L’ancien candidat au Conseil départemental de Keur Massar a sonné la mobilisation autour de la jeunesse de Yeumbeul Nord avant l’arrivée du candidat de la majorité, Amadou Bâ. Malgré les effets du Ramadan et la chaleur, les jeunes sont prêts à conduire Amadou Bâ à la tête de l’État pour qu’en 2035, un Sénégal prospère et respecté, stable et pacifique, avec une souveraineté renforcée dans tous les domaines, précisément alimentaire, politique, économique, numérique, scientifique, pharmaceutique et sanitaire soit une réalité.

