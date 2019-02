Caravane d’Idy: le véhicule d’Amsatou Sow Sidibé prend feu

Pr. Amsatou Sow Sidibé a été victime d’accident. Son véhicule, qui a pris feu, a été totalement calciné à cause d’une surchauffe de moteur. Ce, renseigne L’As, suite à la forte température qui sévit dans la zone.



L’accident a eu lieu au retour de la caravane orange d’Idrissa Seck dans le Saloum, précisément à Médina Sabakh. Le journal précise qu’Amsatou Sow Sidibé n’était pas à bord de son véhicule au moment de l’incident.



La voiture, de type 4×4 et munie d’un gyrophare, est hors d’usage. D’ailleurs, elle a été remorquée pour être acheminée à Dakar. Il n’y a eu aucune perte en vie humaine et aucun blessé n’a été enregistré.

