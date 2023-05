Caravane de la Liberté : Ousmane Sonko, conduit de force chez lui à Cité Keur Gorgui

Un membre ou sympathisant du parti des Patriotes avait déjà lancé l’alerte soulignant que Ousmane est introuvable et injoignable depuis ce matin et qu’il était en bonne santé et en pleine possession de ses capacités.



Mais il a posé une question qui s’est avérée être une annonce de la suite postée par Dakarmatin :



« Et on se demande pourquoi un cortège des FDS roulait à vive allure sur la route de Koungheul vers Dakar et pourquoi sa maison à la cité Keur Gorgui est entrain d'être barricadé par la police ? »



Selon le post de Dakarmatin « Ousmane Sonko a été conduit de firce chez lui à Ciété Keur Gorgui ! »