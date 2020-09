Caravane de vacances: des tournées de sensibilisation sur la COVID-19 et les inondations A la place de la traditionnelle caravane de vacances citoyennes organisée en cette période de l’année, le ministère de la Jeunesse compte organiser une série de visites dans les différents départements du pays, pour continuer la sensibilisation sur la Covid-19, mais aussi pour assister les populations dans le cadre des inondations.

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Septembre 2020 à 10:17 | | 5 commentaire(s)|

A Pikine, Néné Fatoumata Tall a tenté d’expliquer aux jeunes les perspectives du Domaine agricole communautaire (Dac) de Sangalkam, ainsi que la construction des maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté. Pikine fait partie des 8 premiers départements qui vont abriter ces maisons-là.



« J’invite aussi les jeunes à s’impliquer davantage dans la lutte contre les inondations, pour assister les populations » .



Déplorant une certaine politisation des inondations, elle déclaré que les sinistrés n’ont pas besoin de ça, mais d’une assistance.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos