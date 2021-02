Carême 2021 : Une journée de prières contre la Covid-19

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Février 2021

Le carême démarre ce mercredi dans un contexte particulier. En raison de la pandémie du covid19, Abbé Alphone Birame Ndour, Curé de la paroisse de Saint-Paul de Grand Yoff mise sur la démultiplication des célébrations. « Il nous est demandé de faire le maximum possible pour faire respecter les gestes que nous connaissons déjà. Donc, nous voudrions dans ce cadre-là faire en sorte que les célébrations puissent être démultipliées », estime-t-il.



Mieux, il révèle également que la journée de demain a été décrétée par les évêques comme une journée de prières, de jeûne et de partage, conformément à cette lutte contre le coronavirus, renseigne L'As.

