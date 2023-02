Carême : Abbé Jacques François Diouf, Curé de la Cathédrale de Dakar recommande une union des cœurs et une abstinence aux violences verbales Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Février 2023 à 18:31 | | 0 commentaire(s)| La communauté chrétienne débute ce Jeudi, le carême. Elle a marqué le top départ de 40 jours de jeûne, d'aumône et de prières, ce Mercredi des Cendres. Ainsi, Abbé Jacques François Diouf, Curé de la Cathédrale du Souvenir africain, a saisi l’occasion pour inviter à l'union des cœurs et à l'abstinence aux violences verbales dans ce contexte tendu.





Accueil Envoyer à un ami Partager