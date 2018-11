Caricature d'Idrissa Seck par Macky Sall dans son livre: Rewmi déchire le livre Sur son livre intitulé ‘’Sénégal au cœur’’, le président de la République Macky Sall a caricaturé le leader de Rewmi, Idrissa Seck, faisant état de son autoritarisme et de son arrogance. Mais, la riposte n’a pas tardé. Ce mercredi, en conférence de presse, à Dakar, le secrétaire général de Rewmi, Lamine Ba a pris la défense de son mentor. « Un livre ne s’improvise pas. De la même manière, on ne peut s'improviser écrivain ou oustaz du jour au lendemain », a-t-il pesté. Pour le secrétaire général du parti Rewmi, Macky Sall est loin d’être l’auteur du livre.

