Carnage à Sindia: 3 morts dans un choc entre un camion et une véhicule 4X4

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Mai 2018 à 13:02

Le carnage se poursuit de plus belle sur nos routes, avec un nouvel accident survenu dans la nuit du dimanche au lundi à hauteur de Sindia.



Un véhicule de type 4x4 a violemment heurté un camion en stationnement. La violence du choc a fait 3 morts sur le coup et un blessé grave, raconte un témoin à la Rfm. Les victimes ont été acheminées au niveau de l'hôpital de Grand Mbour.

