Carnet Rose: Baptême des jumeaux Alé et Mame Ndiaye du rappeur Fata Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Août 2019 à 13:41 | | 0 commentaire(s)| L’épouse de Fata a donné naissance à des jumeaux, la semaine dernière. Sur ces images, le rappeur dévoile les photos des nouveaux-nés lors du baptême.



Nom des jumeaux



Fata est à nouveau papa. Mais cette fois-ci, le rappeur a accueilli des jumeaux (un garçon et une fille) dans la famille. Reconnaissant envers son père et sa belle-mère, El Présidente leur a donné les noms de ses enfants, Alé et Mame Ndiaye (l’épouse de Mbaye Dièye Faye).



Joie



Devant ses proches et amis, il a partagé sa joie avec ses fans, en postant des photos du baptême avec un petit message de sa chanson, « Ngenté li ». « Niade Khar Mi Mou Teude. Tek Paaka Si Poute Bi Reude. Wax Bismilah Bagn Mou Méde. Déréte Tourou Niou Waxe Toure Bi Nieupe. Alhamdulilah thanks God the almighty wifey brought me twins that goes the name of sama Papa Alé Ak Sama Goro Mame Ndiaye.









Accueil Envoyer à un ami Partager