Carnet blanc à Paris – Ousmane Fall Jordan, patron d’Arc en Ciel Music épouse Aïcha Sène Fall

La rédaction de LERAL s’associe aux parents et amis pour souhaiter un heureux ménage à notre frère Ousmane Fall Jordan, patron du Label Arc en Ciel Music qui s’est pendu hier, à Paris.



L’heureuse élue est la très charmante Aïcha Sène Fall, machallah. Pour les valeurs d’humilité, de respect et de travail que tu incarnes, Ousmane, qu’Allah éclaire votre vie de couple et vous protège.







LA RÉDACTION BITIMREW