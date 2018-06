Carte postale - Le stade Demba Diop à la cérémonie de clôture de la 3e édition des Jeux de l’Amitié, en 1963 ( Vidéo)

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Juin 2018 à 16:00 | | 0 commentaire(s)|

Les Jeux de l’Amitié : le 21 avril 1963, eut lieu au stade Demba Diop de Dakar la cérémonie de clôture de la 3e édition des Jeux de l’Amitié, autrement appelés Jeux de la communauté française. Pierre de Coubertin, lui-même, en avait eu l’idée en 1923 et la première édition devait se tenir en Algérie, mais les colonies s’opposèrent au projet, refusant l’idée que le peuple africain puisse s’unir au nom du sport. D’autres tentatives eurent lieu mais ce n’est qu’en 1960 que l’idée finit par se concrétiser. Les premiers jeux de l’Amitié se déroulèrent cette année à Madagascar, la 2e édition en Côte d’Ivoire et la 3e à Dakar. Par la suite, la compétition fut abandonnée. D’autres manifestations sportives s’y sont substituées depuis, les Jeux Panafricains, les Jeux de la Francophonie, etc. Pour la petite histoire, le Sénégal remporta à cette occasion son premier trophée majeur en football, après avoir battu la France en demi-finale. Senegalmétis.