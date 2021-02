Cartes de presse, illégalement octroyées : Le Cdeps attire l'attention

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Février 2021 à 20:06 | | 0 commentaire(s)|

Va-t-on vers un rétablissement des autorisations spéciales de circuler le personnel des médias ? Tout porte à le croire, si les patrons de presse s’entêtent à continuer à délivrer des cartes de presse de complaisance à leurs amis et autres. Selon le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse sénégalaise (Cdeps) le ministre de l’Intérieur menace de mettre fin à la dérogation accordée à la presse.



Mamadou Ibra Kane qui déplore le comportement “irresponsable” de certains patrons de presse, signale que le rétablissement des autorisations spéciales de circuler et l’annulation des cartes de presse serait une véritable catastrophe pour tous les médias.



« J’avais déjà d’autres informations que certaines télévisions octroyaient des cartes de presse à leurs invités des émissions nocturnes. Toute la presse en serait terriblement affectée : rédactions, techniciens des télés et radios, imprimeries, chauffeurs, distributions de la presse quotidienne.



C’est dire l’irresponsabilité criminelle de délivrer des cartes de presse de complaisance à des personnes extérieures aux entreprises de presse, quelles que soient les motivations », a dénoncé le président du Cdeps dans un communiqué parvenu à la rédaction.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos