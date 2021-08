Caryn Trinca dévoile une vidéo pleine d'émotion pour Je Veux Naître Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Août 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|



Avec pudeur et justesse, Caryn Trinca, venue de la comédie musicale, sait mettre en scène ses sentiments et les choses de sa vie sur lesquelles elle porte un regard souvent amusé, parfois sarcastique L’image qui vient quand on écoute chanter Caryn Trinca, c’est celle de la lumière. Une lumière cristalline comm...





Source : La chanteuse à la voix cristalline Caryn Trinca revient avec le clip très touchant de Je Veux Naître et sortira un album en fin d'année 2021. Une découverte en chanson française.Source : https://www.podcastjournal.net/Caryn-Trinca-devoil...

