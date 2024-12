Cas d’agressions à Ziguinchor : la police sort de sa réserve et met en garde... Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Décembre 2024 à 00:46 | | 0 commentaire(s)|

Les cas d’agressions sont devenus de plus en plus récurrents dans la commune de Ziguinchor. Plusieurs victimes ont été répertoriées notamment dans les quartiers périphériques de la commune créant une psychose au sein de la population. Suffisant pour la police de sortir de son mutisme et faire le point de la situation sécuritaire surtout en cette période de fête à Ziguinchor.



C’est le patron des limiers qui a lui-même fait face à la presse pour rassurer les populations sur les dispositions misent en place. " Nous avons noté des cas d’agressions depuis le mois de novembre. La dernière en date est la semaine dernière après un concert plusieurs personnes ont été victimes de vol et d’agression. Nous avons dès lors ouvert une enquête et six personnes ont été arrêtées et déférées au parquet", annonce le commissaire Malick Dieng.



Lors de ce face à face avec la presse, Commissaire Dieng tire un bilan de ses opérations pour le compte de l’année 2024. " En 2024, les gardes à vue sont au nombre de 4265 personnes. Parmi ces 4265 personnes, 387 personnes ont été déférées. Et parmi ces 387 personnes déférées, 117 personnes ont commis des infractions liées au trafic et à la consommation de drogue et 107 personnes ont commis des infractions liées aux biens, à savoir escroquerie, abus de confiance ou autres. Par rapport à la sécurité routière, nous avons 12 cas d’accidents mortels. Nous avons également reçu plus de 4.000 plaintes pour l’année 2024 ", précise-t-il.



Le commissaire Malick Dieng a ainsi invité les conducteurs de motos taxi jakarta à se conformer aux mesures édictées par l’autorité, à savoir l’immatriculation, l’assurance et le port du casque pour limiter les conséquences désastreuses.

