Cas de COVID-19 sur le site de la mine de Sabodala Gold Operations : La direction générale rassure et annonce une batterie de mesures.

La Direction générale de Sabodala Gold Operations (SGO) informe la population sénégalaise, en général et celle de la région de Kédougou, en particulier, que malgré les mesures de prévention engagées depuis la déclaration de la pandémie de la COVID-19 au mois de mars dernier, "dix (10) cas de contamination ont été officiellement déclarés sur le site de la mine. Les résultats des tests des premiers cas suspects sont revenus positifs le 29 août 2020", lit-on dans une note qui nous est parvenue.



Dès confirmation de ces cas de covid-19, "la Direction de SGO, le service médical de l’entreprise, ont immédiatement pris les dispositions sanitaires et administratives qui s’imposent dans de telles circonstances."



Ainsi, les personnes contaminées "ont été prises en charge et ont été placées en observation, isolées dans un lieu prévu à cet effet. Les employés qui ne présentent aucun symptôme grave sont traités et bien suivis", renseigne la même note. En outre, la direction générale, pour plus de sécurité et conformément au protocole sanitaire, a retracé et isolé les contacts des cas confirmés et les prélèvements sur les contacts effectués.



La Direction a immédiatement procédé à l’information de tous les employés, par les canaux internes appropriés.

SGO exhorte tous ses employés et collaborateurs à renforcer l’observation stricte des mesures suivantes :

• Respecter le port du masque sur le site

• Respecter de façon stricte les mesures de distanciation physique

• Suivre les consignes d'utilisation des produits d'hygiène et de désinfection

• Cesser tous les rassemblements inutiles et toutes les activités sportives d'équipe jusqu'à nouvel ordre.

• Pratiquer l’autosurveillance des signes de COVID-19

• S’isoler immédiatement en cas de symptômes suspects et contacter le service médical

• Respecter de façon stricte le protocole COVID-19 lors des visites hors site et des interactions externes.



Au niveau administratif, les autorités administratives et sanitaires de la région de Kédougou ont également été informées afin que toute disposition de suivi et d’information puisse se faire sans délai", renseigne la même note. Cependant, la SGO qui s’était préparée à cette éventualité "met en œuvre toutes les mesures idoines pour la santé de ses employés affectés et avec l’accompagnement des autorités sanitaires du district de Saraya, pour protéger la santé de la population de la région." rassure la direction générale.



Ainsi depuis le mois d’avril, une mise en quarantaine systématique de ses employés qui retournent sur site après leurs congés statutaires est appliquée.



En plus, ces derniers sont testés en début et en fin de quarantaine, et c’est à la suite de résultats négatifs qu’ils sont autorisés à rejoindre leur lieu de travail.

SGO s’est très tôt engagée auprès des autorités sanitaires et structures hospitalières nationales en les aidant à se doter des équipements de pointe nécessaires à la gestion de l’épidémie, du fonds FORCE COVID, ainsi que des structures de santé de la région de Kédougou. Au moment où la pandémie gagne du terrain dans la région, "l’entreprise demeure vigilante et solidaire de l’effort de prévention et de prise en charge médicale.



La Direction générale de Sabodala Gold Operations exhorte ses employés, ses prestataires, ses clients et la population à maintenir les gestes barrières, seuls moyens de se protéger contre le virus, à ce jour", conclut la note...

