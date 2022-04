Casamance : 144 déplacés sont rentrés

Des milliers de réfugiés et déplacés sont entrés en Gambie depuis le lancement, le 13 mars dernier par l’armée sénégalaise, d’une opération contre les rebelles de Casamance. Plus de 6 000 personnes avaient fui les localités autour de la frontière vers l’intérieur de la Gambie. Un mois et demi plus tard, le calme est de retour du côté gambien de la frontière, mais seuls quelques habitants sont rentrés dans leur village.



En effet, 144 des 6000 déplacés sont rentrés dans leur village à l’heure actuelle. C’est le cas de Mariatou Badjie. Cette mère de famille de 42 ans, est assise devant sa maison à Karinorr. Elle explique les raisons de son retour: « Tu peux vivre chez quelqu’un d’autre mais ce ne sera jamais ta maison. Et puis nous avons voulu rentrer aussi parce que l’armée nous a assuré que c’était sûr. Ils se sont même occupés de notre bétail en notre absence. » Malgré un retour au calme depuis une bonne semaine, les tout derniers chiffres de l’agence nationale de gestion des crises montrent que le retour n’est pas si simple.