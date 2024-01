Casamance : Le MFDC célèbre le 17e anniversaire du décès de l'abbé Diamacoune Senghor Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Janvier 2024 à 22:04 | | 0 commentaire(s)|



Une occasion pour le Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC), par la voix de leur porte-parole Hamidou Djiba, de lancer un appel pour la paix en Casamance et d'exiger du gouvernement sénégalais, de régler le conflit de manière pacifique et de bannir ce qu'ils considèrent comme une "guerre".

"La guerre nous a été imposée par le Sénégal, nous croyons fermement que la solution ne se trouve pas au bout du fusil. Nous n'avons jamais utilisé des armes pour revendiquer ce que nous sommes en train de réclamer jusqu'à présent”, a évoqué Hamidou Djiba, le porte-parole du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance.

Allant plus loin dans sa logique, M. Djiba estime que dans le Sindian, une guerre est en train d'être menée en sourdine selon lui : "l'armée ne pourra en aucun cas liquider le MFDC même s'ils utilisent les armes les plus sophistiquées. Si l’on pense que cette solution peut se trouver au bout du fusil, les gens se trompent, car il n’y aura jamais de solution militaire en Casamance”, a fait savoir Hamidou Djiba. "La guerre nous a été imposée par le Sénégal, nous croyons fermement que la solution ne se trouve pas au bout du fusil. Nous n'avons jamais utilisé des armes pour revendiquer ce que nous sommes en train de réclamer jusqu'à présent”, a évoqué Hamidou Djiba, le porte-parole du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance. Une occasion pour le Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC), par la voix de leur porte-parole Hamidou Djiba, de lancer un appel pour la paix en Casamance et d'exiger du gouvernement sénégalais, de régler le conflit de manière pacifique et de bannir ce qu'ils considèrent comme une "guerre". La célébration du 17e anniversaire du rappel à Dieu du chef historique du Mouvement Indépendantiste de la Casamance, Abbé Diamacoune Senghor, a eu lieu le 20 janvier 2024, au quartier Colobane de Ziguinchor.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Casamance-le-MFDC-celebr...

Accueil Envoyer à un ami Partager