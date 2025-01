Casamance : Le Président annonce le Plan Diomaye, pour un retour à la paix durable Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2024 à 21:31 | | 0 commentaire(s)|

Dans son traditionnel discours à la Nation, prononcé à l’occasion du Nouvel An, le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a adressé des messages forts sur les priorités de son mandat, notamment en matière de paix, de développement et de justice sociale. « Il ne saurait y avoir de véritable progrès sans une paix durable. […] XALIMANEWS-Dans son traditionnel discours à la Nation prononcé à l’occasion du Nouvel An, le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a adressé des messages forts sur les priorités de son mandat, notamment en matière de paix, de développement et de justice sociale. « Il ne saurait y avoir de véritable progrès sans une paix durable. » Cette déclaration forte a été faite par le chef de l’État, lors de son allocution ce mardi soir. Il a souligné que l’une de ses priorités demeure la recherche d’une paix définitive en Casamance. « C’est un impératif pour permettre à tous les projets de développement, portés par la Vision Sénégal 2050 dans le Pôle Économique Sud de voir le jour. Dans cette perspective, j’ai initié le Plan Diomaye pour la Casamance (Pdc), afin d’accompagner le retour des populations déplacées et de soutenir le processus de paix en Casamance », a-t-il affirmé. Le chef de l’État a également reconnu les aspirations légitimes des Sénégalais à de meilleures conditions de vie, à une justice sociale renforcée et à un État pleinement engagé dans l’intérêt général. « C’est pour répondre à cette légitime aspiration que le Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, à qui je réitère ma confiance absolue, a présenté devant l’Assemblée nationale sa Déclaration de Politique Générale. Il y a détaillé les grandes orientations de notre programme de gouvernement, adossé à l’Agenda National de Transformation – Sénégal 2050, pour redresser le pays et replacer le citoyen au cœur de l’action publique », a-t-il conclu.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/casamance-le-president-an... XALIMANEWS

