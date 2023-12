Casamance: Le ministre Oumar Youm s’est recueilli devant le mausolée de militaires tombés au champ d’honneu

Le Ministre des Forces Armées et le CEMGA passent Noël sur le terrain en Zone militaire n°5. Visite d’unités déployées dans la région de Ziguinchor les 24 et 25 déc. Base navale Sud, 5e Bataillon d’infanterie, Poste de commandement du BATPARAS à Sindian et 25è Bra.Le MFA et le CEMGA se sont recueillis au cimetière […]

Visite d’unités déployées dans la région de Ziguinchor les 24 et 25 déc. Base navale Sud, 5e Bataillon d’infanterie, Poste de commandement du BATPARAS à Sindian et 25è Bra.Le MFA et le CEMGA se sont recueillis au cimetière de Santhiaba où reposent des militaires tombés au Champ d’Honneur: 25 à Babonda (1995) et 24 à Mandina Mancagne (1997).

Dirpa

Source : https://lesoleil.sn/casamance-le-ministre-oumar-yo...