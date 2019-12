Casamance: Le soldat disparu retrouvé et identifié

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2019 à 09:27 | | 0 commentaire(s)|

Le militaire sénégalais porté disparu le 28 novembre dernier à Elinkine, un village situé à Oussouye, a été retrouvé. Il s'agit, selon "L'As" qui donne l'information dans sa parution de ce lundi, du soldat de 1ère classe Pape Malick Dieng.



Son corps sans vie a été retrouvé samedi dernier, flottant dans les Bolongs de Sam-Sam, vers Diakhène.



Ce, à la suite d'intenses recherches menées par les sapeurs-pompiers et les militaires de la base navale d'Elinkine.



La dépouille a été déposée à la garnison du 5e bataillon de Ziguinchor. La gendarmerie a ouvert une enquête.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos