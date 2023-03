Casamance : Macky Sall appelle le Mfdc à «travailler résolument vers le dépôt des armes» Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mars 2023 à 16:00 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République, Macky Sall, a profité de clôture de sa tournée en Casamance jeudi pour lancer un appel au Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc) «Je voudrais, à partir de cette tribune, renouveler mon appel à mes frères du Mfdc à enterrer définitivement la hache de guerre et à travailler résolument vers le dépôt des armes», a déclaré le chef de l'Etat à Goudomp. Il s'est engagé à accompagner le Mfdc dans la réinsertion et dans le développement de tout le territoire de la Casamance Le chef de l'Etat a surtout magnifié le travail des Forces de défense et de sécurité dans la défense du sanctuaire national et salué l'appui du Président bissao-guinéen Umaro Sissoco Embaló pour son implication dans le processus de paix.



Source : https://lesoleil.sn/casamance-macky-sall-appelle-l...

