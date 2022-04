Casamance: Plusieurs tonnes de chanvre indien encore saisies dans des bases rebelles

Après avoir chassé les rebelles de leurs bases dans le Nord Sindian, situé le long de la frontière entre le Sénégal et la Gambie, l’Armée a lancé la traqué contre les trafiquants de drogue. Les FDS ont encore saisi plusieurs tonnes de chanvre indien dans des bases rebelles conquises récemment le long de la bande frontalière avec la Gambie. Au village d’Elol et dans ses alentours, 74 sacs de chanvre et 56 bidons de graines ont été découvertes. A Massaran, une autre base rebelle conquise, 12 sacs de chanvre de 50 kilogramme, 9 bidons de 20 litres, 5 autres bidons de 5 litres remplis de semences de chanvre, ainsi que 107 cornets d’un kilogramme ont été saisis.



Dans le cadre de ces opérations, 53 sacs ont été découverts à Guinea Djadjoubé, un village sur la bande frontalière. 46 autres sacs ont été saisis dans le village de Djoundji. Dans le Nord Massaran, un total de 66 sacs de 50 kilogrammes et cinq bidons de 20 litres remplis de graines de chanvre en guise de semences ont été aussi incinérées. La drogue a été saisie sur le chef de village Malamine Badji, réputé être un grand trafiquant de cannabis. Né en 1970, Badji est marié à deux épousés et est père de quatre enfants. A rappeler que l’armée avait saisi 870 tonnes après la destruction de plusieurs champs de chanvre indien dans le Nord Sindia appartenant aux rebelles. Un Gambien nommé Landing Diémé a été arrêté avec 160 kilogrammes de chanvre indien.

