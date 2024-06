Casamance / Retour des populations déplacées dans les villages sécurisés par l’armée : Un processus timide dans l’arrondissement de Niassya Le processus de retour des populations déplacées de l’arrondissement de Niassya, dans le département de Ziguinchor, peine à prendre forme. Des populations déplacées font encore face à la problématique des mines dans ces zones devenus de véritables forêts. Kayinga, Badem et autre Bouniack, présentent encore l’image de villages fantômes et tardent à retrouver leurs populations. Reportage sur les lieux.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juin 2024 à 11:04 | | 0 commentaire(s)|

Le pari de la sécurisation relevé après les opérations de ratissage menées par l’armée sénégalaise en mai 2021, reste maintenant le défi du déminage pour redonner vie à ces villages fantômes, où les populations affichent pourtant un engouement de retour. Presque plus de deux ans après les bombardements de l’armée qui y ont chassé les bandes armées, que sont devenus ces villages ?



Débarrassés des bandes armées et déblayés par l’armée sénégalaise après des opérations de ratissage menées en mai-juin 2021, certains villages de l’arrondissement de Niassya restent encore et toujours en état de « villages fantômes », sans habitants. L’armée sénégalaise qui avait effectué d’intenses bombardements pour chasser les bandes armées, a certes nettoyé la zone, mais ces anciens sanctuaires rebelles restent encore inhabitables.



Ces zones de l’arrondissement de Niassya pourtant bien sécurisées, peinent encore à retrouver leurs populations déplacées. Perdus dans la forêt, seuls les cris des animaux vous renseignent sur ces zones jadis rayées de la carte et qui sont désormais ouvertes au retour de ses populations.



La psychose des mines hante toujours ces populations. Malgré un grand engouement manifesté pour le retour, les populations sont freinées dans leur élan par la problématique des mines qui ont fini d’infester ces terres.



De Basséré à Badem en passant par Kayinga, dans l’arrondissement de Niassya, le retour reste très timide et parfois même inexistant dans certaines zones. Les fruits mûrs sont à la merci des animaux, les anacardiers qui fleurissent, les citronniers, les orangers, etc., renseignent sur le riche potentiel agricole dans cette zone. Mais personne pour effectuer la récolte dans ces zones : ce sont des tonnes de fruits qui sont perdues.



Ces zones ont été nettoyées par l’armée qui, dans d’intenses opérations de sécurisation, avait chassé les bandes armées, en ouvrant une possibilité de retour des populations déplacées qui attendent maintenant que les terres soient déminées. Pour l’ancien député Demba Keïta, « l’insécurité est à deux niveaux : les bandes armées et l’autre problématique, ce sont les mines anti personnel.



Aujourd’hui, il faut que les populations soient beaucoup rassurées sur les conditions de dépollution. Dans le Niassya, le déminage n’a pas beaucoup avancé dans les zones de Badem, Ayinga, un peu vers Kaguitte. Et c’est là où il faut avancer, en interpellant les opérateurs de déminage comme le Centre d’Action Anti Mine CNAMS, pour qu’ils puissent enclencher les opérations de déminage ».



Des zones très dangereuses avec des mines. D’ailleurs, c’est dans ces zones, notamment à Kaylou, que douze démineurs de l’operateur Sud-Africain MEKHEM avaient été enlevés puis libérés par des bandes armées, il y’a quelques années. « Faire des études et enquêtes techniques pour s’assurer que ces zones ne sont pas minées et si elles le sont, qu’on trouve des ressources. Je crois que c’est ça qui retient ces populations », déplore le parlementaire originaire de la zone.



Le déminage humanitaire, une urgence



La priorité des priorités reste ainsi le déminage humanitaire, clament les populations de ces zones retrouvées dans certains centres urbains de la région de Ziguinchor. Toutefois, certains villages qui sont dans cette dynamique de retour, s’organisent et à travers des rencontres, tentent de dégager des stratégies pour sonner leur retour. A Mahamouda et une partie de Badem, ces populations effectuent par moments, des opérations d’élagage pour déblayer la zone gagnée par une forte végétation, après le départ « en exil » de ses populations.



Ces zones sont devenues complètement des forêts, d’où une nécessite d’accompagnement et d’encadrement de ces populations. Et lorsque le chef de village de Basséré, François Sagna, évoque la question du retour difficile des populations, c’est pour dire qu’« il faut d’abord se retrouver et parler d’une seule voix, avant de retrouver ces villages longtemps abandonnés. Déblayer la zone, sortir des pistes et tout nettoyer avant un retour : ce sont les exigences du moment dans ces villages. Nous organisons des rencontres, des réunions. Lorsque l’armée y effectuait ses opérations de ratissage, il n’y avait personne sur place. Ces villages étaient devenus des forêts. Autre chose également, il faudra convaincre nos enfants qui sont nés dans des villes comme Ziguinchor et autres, qu’il nous faut retrouver nos terres… ».



Des villages devenus des forêts



Ces villages abandonnés attendent en vérité, de retrouver leurs populations qui avaient tout abandonné : champs ; maisons …et autre biens, sous la contrainte des bandes armées qui avaient élu domicile dans ces zones, avant d’y être chassées par l’armée sénégalaise, qui reste cependant sur le qui-vive.



« Il faut aussi voir très rapidement comment, à travers tout le partenariat qui se dessine dans ce processus d’accompagnement, créer des points d’eau et mettre très rapidement à la disposition, du matériel de construction pour encourager le retour », plaide M. Keïta.



Les puits abandonnés depuis 1992, se sont soit effondrés, soit sont impraticables. Mais aussi l’implication du département des Eaux et Forêts est souhaitée, pour éviter une déforestation de ces zones. Ce retour très timide dans ces zones de l’arrondissement de Niassya, contraste d’avec la dynamique de retour effectif dans l’arrondissement de Niaguiss, où les opérations de sécurisation par l’armée ont complètement changé de visage. Le retour effectif de ces populations imprime la joie de vivre sur place.



Les populations qui ont sonné leur retour dans ces villages, ont repris depuis leurs activités. A signaler que l’armée qui a mené des opérations de sécurisation dans ces zones de déplacés, reste encore visible dans ces zones, pour éviter tout retour et agissements des bandes armées, chassées de leur bases démantelées.



Les villages sécurisés attendent maintenant impatiemment un déclenchement des opérations de déminage, pour retrouver enfin leurs populations, qui interpellent l’Etat et les ONG sur la nécessité d’augmenter la cadence d’une assistance et d’un accompagnement, qui peuvent imprimer un nouvel espoir d’une vie meilleure pour les populations déplacées, qui ont longtemps erré à travers les centres urbains de la région et qui veulent enfin, retrouver les terres de leurs ancêtres.





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook