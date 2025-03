Casamance : Une concertation entre la Banque mondiale et les autorités locales, pour le financement du développement Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Mars 2025 à 16:49 | | 0 commentaire(s)|

Une concertation entre la Banque mondiale et les autorités administratives des trois régions de la Casamance (sud) s’est ouverte mercredi à Ziguinchor (sud) en vue d’une bonne structuration des financements destinés aux projets de développement. Les autorités des régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor (sud) et les membres de la délégation de cette institution de Bretton Woods vont discuter d’un nouveau cadre de partenariat, selon le gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine. Ce cadre de coopération va servir à ‘’améliorer le partenariat’’ noué entre le Sénégal et la Banque mondiale, pour le développement de ces trois régions sénégalaises, afin de ‘’le rendre beaucoup plus efficace’’, selon M. Tine. ‘’C’est pourquoi nous avons convié à cette rencontre les GIE (groupements d’intérêt économique), les OCB (organisations communautaires de base) et le secteur privé, en espérant que leurs contributions permettront à la Banque mondiale et à l’État du Sénégal de mieux structurer les financements destinés à ce partenariat’’, a ajouté le gouverneur de Ziguinchor. Mor Talla Tine estime que ‘’cette démarche (l’implication des OCB et des GIE) correspond à la volonté des autorités étatiques, qui veulent faire du dialogue et de la concertation un levier important de gouvernance’’. ‘’Cette rencontre se tient dans un contexte marqué par une dynamique de paix, qui offre des conditions meilleures à toute initiative, notamment celle portée par les acteurs du secteur privé’’, a signalé M. Tine. La Casamance est le théâtre de l’un des plus vieux conflits d’Afrique. Des indépendantistes ont pris le maquis après la répression d’une manifestation, en décembre 1982, à Ziguinchor. Le conflit a fait des milliers de victimes et a ravagé l’économie de cette partie du Sénégal. En 2022, l’armée nationale a mené des opérations d’envergure contre les bases rebelles, ce qui a renforcé l’accalmie et favorisé le retour des personnes déplacées dans leurs villages d’origine.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79174-casamance-une-...

