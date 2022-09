Case des tout-petits : 1 031 animateurs reçoivent leurs diplômes de fin de formation

L’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout- petits a remis, jeudi, des attestations de fin de formation à 1 031 enseignants dans le cadre de la Formation continue diplômante des animateurs polyvalents (FCDAP), pour la promotion 2021-2022, a constaté l’APS.





La cérémonie de remise d’attestations a été présidée par le Premier ministre Amadou Ba. En effet, après la mise en œuvre d’un premier plan de formation, et devant le nombre important d’enseignants non encore formés, le Gouvernement du Sénégal a autorisé la mise en œuvre d’un deuxième plan de la Formation, a indiqué Amadou Ba. C’est dans cette perspective, a-t-il relevé, que le Sénégal, avec l’appui financier de l’UNICEF, a entrepris la formation et le recrutement dans la fonction publique de quelque 350 animateurs, en 2021.



En 2022, selon lui, 681 autres animateurs ont subi la même formation et leurs ordres de service seront bientôt disponibles. Le Sénégal a compris l’enjeu que comporte l’éducation dès la petite enfance, souligne M. Ba, indiquant que cette formation diplômante marque tout ‘’l’intérêt que l’Etat accorde au métier d’éducateur’’.

Avec SudQuotidien