Cause Palestinienne : L'alliance nationale au Sénégal appelle à une mobilisation générale pour pousser Israël à respecter le droit international

L'Alliance Nationale pour la Cause Palestinienne au Sénégal en Collaboration avec les Forces Vives de la Nation a organisé un rassemblement pour soutenir le peuple de la Palestine face à Israël. L’alliance avec à sa tête Oustaz Moustapha Sagnane, a sorti une résolution lors du rassemblement de ce samedi en interpellant la communauté internationale.







C’est une politique délibérée visant à effacer l’identité, la culture et les droits d’un peuple tout entier. Les forces vives autour de la souveraineté de la Palestine, considère qu’il est inadmissible que dans un monde civilisé, que ce genre d’actes soient soutenus et perpétrés contre des pays souverains. « Le droit à la dignité et à la sécurité est inaliénable à chaque être humain. Pourquoi ce droit est systématiquement refusé au peuple palestinien? Des quartiers du peuple palestinien sont en ruines. Il est impératif que des actions concrètes soient prises pour mettre fin à cette tragédie », soutient le coordinateur de l’alliance nationale pour la cause palestinienne.







En effet, il s’agit, d’acter des sanctions diplomatiques, politiques et économiques contre Israël. Car, « les appels à la retenue ne suffisent plus », selon l’alliance qui attend une pression internationale implacable pour obliger Israël à respecter le droit international. L’OCI également, au cours de cette rencontre a été le maître-mot de toutes les interventions. Cette organisation, estiment-elles, porte une responsabilité morale et historique face à la Palestine. Donc, il est impératif que les pays membres unissent leurs forces et défendent les droits inaliénables du peuple palestinien.

