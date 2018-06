CdM Russie 2018 - Bouhaddouz, joueur marocain: "Je suis l'idiot"

Alors que l’on se dirigeait vers un inévitable match nul et vierge, Aziz Bouhaddouz a marqué contre son camp (90+5’) et permis aux Iraniens de prendre les trois points, synonymes de première place du groupe, après le nul entre l'Espagne et le Portugal. Bouhaddouz vit l'un des moments les plus difficiles de sa carrière et ne le cache pas.



"Un match difficile pour moi et pour nous tous. Nous avons bien commencé la partie, mais nous n'avons pas joué comme nous l'avions prévu. C'est un moment amer pour moi. Malheureusement, cela arrive dans le football. Aujourd'hui, ça m'est arrivé. Je veux m'excuser pour l'équipe, les fans et les 35 millions de personnes au Maroc. (...) Désormais, je suis l'idiot, mais je vais gérer la situation puisque je suis dans ce sport depuis de nombreuses années. Les coéquipiers m'ont soutenu. Maintenant nous devrions nous unir et riposter." a déclaré le joueur à l'AFP, après le sifflet final.











