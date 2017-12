Cdc : Aliou Sall « décapite » Cheikh Amar

Le patron de Tse a été attrait devant la barre pour des arriérés de loyer. Cheikh Amar ne doit plus être financièrement aussi balèze qu'il le prétend. En tout cas, il doit se préparer au pire, parce que le nouveau Directeur de la Caisse de dépôts et consignations (Cdc), Aliou Sall, a remis au service Contentieux, son dossier. Ce qui indique qu’il fera, au moins, face aux enquêteurs et passera à la caisse s’il veut rester libre.



Car devant à la Cdc une ardoise d’un peu plus 24 milliards, constatée depuis 2014 par la Cour des comptes. Il devait affecter des terres à la Caisse et y ériger des bâtiments pour elle. Un dossier qui pourrait aller très loin. Aliou Sall en le transférant au Contentieux, décapite Cheikh Amar et se débarrasse d’un dossier lourd et très ténébreux.