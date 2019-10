Ce 22 octobre 2019: Les initiateurs des manifestations en Guinée de condamnés de 6 mois à 1 an de prison

En Guinée, les initiateurs des manifestations ayant causé des affrontement ces derniers temps, sont condamnés par la loi ce mardi: Il s'agit de Abdourahamane Sanoh, coordinateur du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC). Ce dernier doit purger une peine d'un an de prison ferme.



Quant aux autres notamment le responsable des opérations du FNDC, Ibrahima Diallo, le responsable des stratégies et de la planification, Sékou Koundouno, Mamadou Baïlo Barry (ONG Destin en Main) et Alpha Soumah appelé Bill de Sam, ils vont prendre chacun six mois ferme.



Ces figures de la société civile guinéenne, selon notre source, ont été interpellés le 12 octobre dernier, pour avoir causé des troubles graves aux yeux de la justice guinéenne, en appelant à manifester et à paralyser l’économie à partir du 14 octobre pour faire obstacle à une réforme constitutionnelle qui ouvrirait la porte à une possible candidature d’Alpha Condé pour un troisième mandat.