Ce YouTuber fou teste l’Autopilot de Tesla en essayant de rouler sur sa femme ! Un Youtuber fou a voulu mettre à l’épreuve l’Autopilot de sa Tesla histoire de tester sa capacité à réagir face aux obstacles. Et dans le cas d’espèce, l’obstacle n’était autre que sa propre femme. Dans une vidéo d’un peu moins de 10 minutes postée sur YouTube, on voit l’homme foncer sur sa femme à plusieurs reprises. Dans l’une des tentatives, le véhicule avançait tout droit sans montrer des signes de ralentissement, ce qui a forcé la jeune femme à se dégager de la route, de justesse…

L’Autopilot de Tesla est voué à devenir 100% autonome. Mais pour l’heure, il reste encore un système d’aide à la conduite et Elon Musk a souvent rappelé qu’il est fortement déconseillé de lui laisser l’entière responsabilité de la conduite. Autrement dit, l’attention du pilote est toujours nécessaire et ne doit à aucun moment faire défaut. Cela n'empêche pas certains utilisateurs de s’endormir au volant de leur Tesla ou de se mettre sur le siège passager pendant que le véhicule roule à vite allure sur une autoroute.



Le YouTuber KriszXstream en ce qui le concerne, a voulu tester l’Autopilot de sa Tesla dans le cas précis ou un piéton essaie de traverser la route de manière inopinée. Le cobaye dans ce test n’était autre que sa petite amie. À plusieurs reprises, on le voit foncer tout droit sur elle. Les deux premières fois, la femme essaie de traverser la voie au moment où le véhicule commençait à s’approcher à une certaine distance. L’Autopilot de la Tesla réagit mais un peu tardivement en déclenchant le freinage d’urgence, ce qui a poussé la femme à courir pour éviter l’impact.



« Pendant une seconde, j’ai cru que ça ne freinerait pas. Mais maintenant, il freine… » peut-on entendre KriszXstream dire dans la vidéo. Le second test a abouti à un résultat similaire. Pour une autre tentative, la femme se tenait debout en plein milieu de la route, plutôt que d’essayer de la traverser presque au dernier moment. Et là, l’Autopilot freine bien plus tôt en laissant plusieurs mètres de distance.



Et pour finir, ils ont également décidé de tester la réaction de la Tesla face à un sac posé sur la route. L’Autopilot a certes réagi, mais pas suffisamment tôt. Le véhicule heurte quand même l’objet et le couple s’en amuse. La femme déclare notamment que le sac a été percuté mais avait « l’air d’être toujours vivant ».



Cette vidéo n’a pas manqué de susciter diverses réactions. Certains la trouvent amusante et d’autres préfèrent pointer du doigt le caractère dangereux de l’expérience. Face aux critiques qui apparaissaient en commentaires, le YouTuber s’est défendu en répondant que les tests n’étaient pas dangereux : « j’avais le pied sur le frein et je roulais à 30km/h, c’est ce qu’on appelle de la vitesse ??? Un vélo va plus vite que ça ».

















