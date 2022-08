Ce milliardaire a demandé à Elon Musk combien d’enfants il comptait avoir. Musk a répondu ‘Mars a besoin de gens’

Elon Musk a longtemps plaisanté en disant qu’il avait des enfants pour peupler Mars.



Le milliardaire Mark Cuban a rejoint le podcast « Full Send » et a raconté une fois où il a envoyé un texto au PDG de Tesla après la naissance d’un de ses enfants.



« Il avait un autre enfant, n’est-ce pas? C’était avant les 3 derniers, ou quoi que ce soit », a déclaré Cuban, faisant probablement référence aux 3 enfants que Musk a engendrés avec le musicien Grimes et un cadre de la société de Musk, Neuralink, en 2021.



« Je me dis, ‘Mec, félicitations, combien vas-tu en avoir ?.’ Il m’a renvoyé un texto, ‘Mars a besoin de gens' », a déclaré Cuban.



Cuban a dit qu’il avait ri du texte et a répondu plus tard, mais a dit aux animateurs du podcast que Musk « n’a pas répondu. Je ne pense pas qu’il m’aime. »



Musk a actuellement 9 enfants connus et partage souvent ses inquiétudes quant à une éventuelle sous-population à l’avenir, déclarant une fois au conseil annuel des PDG du Wall Street Journal que la baisse rapide des taux de natalité est « l’un des plus grands risques pour la civilisation. »



Musk a tweeté en 2022: « S’il n’y a pas assez de monde pour la Terre, alors il n’y en aura certainement pas assez pour Mars. »



