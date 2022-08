Ce patron veut payer ses employés en or au lieu d’argent liquide Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Août 2022 à 11:00 | | 0 commentaire(s)|

Le patron d’une société de services financiers à Londres propose à ses employés d’être payés en or dans le cadre d’une nouvelle expérience.



On pourrait penser qu’être rémunéré avec de gros morceaux d’or pourrait être peu pratique, voire une régression par rapport au système basé sur des nombres virtuels que la plupart d’entre nous utilisent de nos jours, mais Cameron Parry, PDG de Tally Money, estime que cela n’a aucun sens pour lui de continuer à payer son personnel en cash.



Parry – qui emploie plus de 20 personnes – met en œuvre l’essai dans l’espoir d’aider son équipe pendant les moments difficiles que nous traversons en ce moment.



S’adressant à City A.M., il a expliqué: « Avec la crise du coût de la vie qui va de mal en pis, cela n’avait aucun sens de continuer à proposer des augmentations de salaire en livres alors que sa valeur s’érode davantage de jour en jour. C’était comme mettre un pansement sur une plaie ouverte. »



« L’or est une couverture contre l’inflation éprouvée et a maintenu son pouvoir d’achat pendant des millénaires. »



Parry a testé son nouveau programme avec des cadres supérieurs et le proposera bientôt dans toute l’entreprise, bien que les employés soient libres de continuer à être payés en livres s’ils le souhaitent.



Honnêtement, est-ce que quelqu’un d’autre a du mal à comprendre l’argent ces jours-ci?



Les prix de l’essence sont méconnaissables, les gens font apparemment fortune en extrayant des crypto-monnaies (peu importe ce que cela signifie), et maintenant une entreprise financière paie ses employés en or.





