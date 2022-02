Ce que Macky Sall disait de son père: "Je ne trahirai jamais Abdoulaye Wade"

Me Abdoulaye Wade et Macky Sall ont longtemps cheminé ensemble. Dans cette vidéo, ils ont ensemble fait la génèse de cette collaboration qui a toujours été sincère. Si Me Abdoulaye Wade a affirmé que Macky Sall ne lui a jamais rien demandé, ce dernier a aussi dit qu'il ne trahirait jamais. "Tu as été jeune, tu m'as donné confiance , tu n'as jamais revendiqué quoi que ce soit", avait-il fait savoir. C'était à l'occasion d'un décès familial.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Février 2022 à 12:24 | | 0 commentaire(s)|