Ce que Ziad Takieddine disait du financement de la campagne 2007 de Sarkozy par Mouamar Khadafi

Jean-Jacques Bourdin reçoit Ziad Takieddine, homme d'affaires et proche de Nicolas Sarkozy lors de la campagne présidentielle de 2007. Il accuse l'ancien président de la République d'avoir reçu un financement occulte de l'Etat libyen. "Il y a une vérité qui dérange et je suis prêt à l'apporter. Je n'ai pas peur de Claude Guéant.", a-t-il insisté. Ziad Takieddine affirme détenir les preuves de ces financements occultes. "Ces transferts ont été effectués depuis la banque centrale libyenne et les preuves seront livrées lorsque la justice ne sera plus corrompue", a critiqué l'ancien proche de Nicolas Sarkozy.